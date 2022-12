Messina – Il Prefetto Cosima Di Stani, nella veste di Commissario Straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli di Messina, ha ricevuto in consegna da Invitalia, per il tramite del RUP arch. Massimo Baragli, 18 appartamenti ristrutturati a seguito di apposita manutenzione straordinaria.

Il Prefetto ha, quindi, a sua volta, consegnato le chiavi delle abitazioni al Sindaco di Messina, Federico Basile, presente all’evento, per la prossima assegnazione a nuclei familiari residenti nelle baracche.

Proseguono, altresì, le attività concernenti le procedure poste in essere da ARISME per l’approvazione delle graduatorie degli aventi diritto, secondo le priorità indicate nel Piano degli Interventi approvato dal Commissario Straordinario.

Al riguardo, nell’incontro, è stato evidenziato come, già nel prossimo mese di gennaio, saranno completati ulteriori appartamenti per il ricollocamento di altre famiglie.