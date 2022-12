Sicilia – Una sacca di infiltrazioni umide giunge sulla Sicilia, generando nubi e cielo conseguentemente in prevalenza da nuvolosi a molto nuvolosi.

Possibili piogge serali sulla parte tirrenica dell’isola, anche nel messinese. Temperature ancora miti che aumenteranno in vista del giorno di Natale. I venti soffieranno moderati di libeccio, ma in attenuazione. Per quanto riguarda i mari, Tirreno da quasi calmo a mosso così come lo Ionio.

Previsioni: 3bmeteo.com