Patti – Gli spettacoli “fra storia e innovazione” annunciati in calendario natalizio proseguono con esito favorevole. Fra questi, l’entusiamo collettivo riscosso dalla kermesse dei Riti Musicali di Guarigione, si è rivelato con lo scroscio di applausi della platea dritta impiedi per ringraziare Mario Incudine e i suoi suonatori.

Fra gli eccezionali polistrumentisti, anche la speciale partecipazione del professor Bonanzinga, docente di etnomusicologia dell’Università di Palermo. Il viaggio nel tarantismo ha necessitato di un secondo spettacolo extra per soddisfare la richiesta di prenotazioni. E non solo, la manifestazione sarà oggetto di uno speciale televisivo di TV 2000 che, sulla scorta delle riprese effettuate nella serata di domenica, realizzerà un docufilm che andrà in onda a fine gennaio.

Dall’ex convento di San Francesco, oggi tocca alla Concattedrale dei Santi Martiri, sempre a cura della Banca della Speranza di Nicola Calabria, con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali. Il duplice appuntamento, a ha visto ancora approfondimenti storici con una speciale narrazione. “C’era una volta” con la partecipazione straordinaria di Domenico Centamore, l’affermato attore siciliano noto come il Piccionello di “Màkari” o il Don Lorenzo che intimorisce Ficarra e Picone in “Incastrati”. La sua introduzione fa rivivere la Sicilia di un tempo nelle scene di alcuni fra i più bei presepi viventi dell’Isola: Custonaci, Giarratana, Castanea delle Furie, Ispica e Caltagirone.

A seguire, “E scinniu la notti”: il fascino del Natale attraverso «una musica popolare che non può e non deve essere dimenticata – rimarca l’organizzatore Nicola Calabria – assieme agli antichi “cunti” recuperati dalla viva voce degli anziani», e riproposti in chiave moderna dallo straordinario “cuntastorie” Mario Incudine.