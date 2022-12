Fine anno col botto per i Città di Sant’Agata che nel turno infrasettimanale di serie D supera al “Fresina” per 4 a 1 l’Acireale centrando la settimana vittoria di fila in casa.

Gara dai due volti con i santagatesi che, pur annoverando un paio di buone occasioni a proprio favore, nel primo tempo non appaiono particolarmente brillanti e vanno al riposo sotto di un gol con il vantaggio ospite siglato al 23’ da Sbrissa, con un gran tiro dal limite che s’infila all’incrocio.

Nella ripresa Vanzetto opera un paio di cambi che cambiano il volto della partita ed al 54’ arriva il pareggio con Squillace che riprende una respinta della traversa su testa di Romano ed insacca. Al 58’ il raddoppio dei locali arriva su un clamoroso svarione della difesa acese che sbagli il disimpegno su rimessa dal fondo regalando la sfera a Bonfiglio per la più semplice delle marcature. Al 63′ la rete che ipoteca il successo porta la firma di Calafiore che in pallonetto supera il portiere in uscita. Prima del fischio finale c’è gloria anche per il giovane Maesano che ribadisce in rete un bell’assist dal fondo di Romano.

Il Città di Sant’Agata chiude dunque il girone di andata in quarta posizione con 29 punti, appena tre punti dietro la coppia in seconda piazza composta da Locri e Lamezia.

Alla ripresa del campionato, domenica 8 gennaio, al “Fresina” arriverà la Sancataldese.