Il tradizionale scambio di auguri con la stampa messinese è stata l’occasione per fare un bilancio di quanto l’Università di Messina è riuscita a portare avanti nella 2022.

L’incontro con i giornalisti per il rettore Salvatore Cuzzocrea è stato anche il momento per evidenziare il lavoro svolto dal suo governo e ribadire come la sua elezione a presidente della Crui, e quindi di un rettore del Sud, «è un fatto storico». Una decisione che è frutto di una valutazione di quanto fatto in questi anni e proprio qui a Messina «nella nostra Università c’è stato un cambiamento epocale, siamo passati dall’Università di pochi a quella di tanti».

Ha poi annunciato che «ci saranno ulteriori 90 concorsi che porteranno a 900 il totale dei concorsi, al momento, sotto la mia gestione».