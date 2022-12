Galati Mamertino – Si è svolta lo scorso 15 Dicembre, presso il plesso di Scuola primaria della Frazione San Basilio a Galati Mamertino, la manifestazione “Un albero per il futuro“, un progetto promosso dal Ministero della Transizione Ecologica in sinergia con i Carabinieri della Biodiversità.

Il progetto si sta svolgendo in tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo di Longi (che comprende gli istituti scolastici di Mirto, Galati Mamertino, Longi, Frazzanò e S. Salvatore di Fitalia), diretto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Santomarco Terrano, con lo scopo di creare un “Grande Bosco diffuso” all’interno del Progetto Legalità.

Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo amorevole delle insegnanti e dei genitori degli alunni, del Sindaco del Comune di Galati Mamertino Vincenzo Amadore e dell’Assessore all’Istruzione Antonino Baglio; erano, altresì, presenti il Comandante del Corpo Forestale Polino, accompagnato dai suoi collaboratori, e il Comandante Iuvalè della locale Stazione dei Carabinieri.

E’ stato un incontro di professionalità e di risorse eterogenee, che si è palesato in uno scambio e in un confronto di esperienze e di trasmissione di esempi, di collaborazione e di sensibilizzazione verso gli alunni e le nuove generazioni. Gli alunni hanno seguito, con entusiasmo e curiosità, questo importante avvenimento, svoltosi all’insegna della solidarietà, della collaborazione e dell’impegno per il futuro, che sarà quello di salvaguardare la natura, l’ambiente e di vivere così da cittadini operosi e rispettosi di tutto ciò che ci è stato donato.