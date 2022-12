Patti – Scalda biberon innesca le fiamme in un appartamento

E’ successo in Via Francesco Crispi, in pieno centro cittadino. Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

- Giovanni Palmeri Tempo di lettura: 1 minuto

Momenti di paura si sono vissuti questo pomeriggio poco prima le 17,00 in un appartamento di via Francesco Crispi, nel centro di Patti, per un principio di incendio, innescato da uno scalda biberon. Lanciato l’allarme, in via Francesco Crispi sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del locale distaccamento, che hanno evitato che le fiamme potessero propagarsi, causando conseguenze decisamente peggiori. Per fortuna, non si registrano danni a persone. Leggi anche Incendio in abitazione, morta una donna nel palermitano Fiamme in casa per un corto circuito, 93enne muore carbonizzato

