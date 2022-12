Galati Mamertino – Si svolgerà Venerdì 30 Dicembre nel Comune di Galati Mamertino l’edizione 2022 della Festa della Zampogna, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e di Città della Montagna Nebrodi.

Il programma della Festa avrà inizio alle ore 16:00 con l’accoglienza degli zampognari in Piazza S. Giacomo; in seguito alle 17:00 si terrà la sfilata degli zampognari per le vie del paese e della Frazione S. Basilio.

Alle ore 18:00, presso la Sala parrocchiale, si svolgerà il convegno dal titolo “La zampogna dal I secolo d.C. ai giorni nostri”, con la partecipazione di Delfio Plantemoli e Calogero Emanuele; poi saranno consegnati gli attestati di partecipazione agli zampognari presenti e ci sarà una performance dimostrativa. Alle 19:30, in Piazza S. Giacomo, avverrà l’esibizione degli zampognari, accompagnata dalla degustazione di prodotti tipici.

Quella della zampogna ormai è diventata una tradizione consolidata e presente da tanti anni a Galati Mamertino, con diversi abitanti galatesi che si cimentano nel suono dello strumento tipico natalizio; durante il periodo della Novena di Natale, gli zampognari galatesi allietano i cittadini con le loro melodie.