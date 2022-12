Roccalumera – Un 38enne è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Roccalumera per i reati di falsa attestazione sull’identità, violazione dei sigilli ed attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

L’uomo ha fornito generalità mendaci ai Carabinieri che lo avevano fermato mentre si trovava alla guida di un furgone. I Militari hanno accertato che il 38enne risultava custode giudiziario del mezzo condotto e del materiale trasportato, ovvero 800 kg di rifiuti pericolosi consistenti in ghisa, ferro e cavi che erano stati sequestrati nell’ambito di un procedimento penale.

Il Giudice del Tribunale di Messina ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.