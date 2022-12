Un incidente autonomo si è verificato lungo l’autostrada A20, tra gli svincoli di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, in direzione Palermo.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Messina, un’auto è finita nell’aiuola spartitraffico. Secondo una prima ricostruzione l’auto, una Skoda di colore blu, potrebbe aver scoppiato una gomma. Evidenti le tracce di frenata sull’asfalto. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, non si registrano feriti.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Stradale di Boccetta anche personale del Consorzio Autostrade Siciliane.