San Filippo del Mela – Anche il Comune di San Filippo del Mela ha il suo Baby Consiglio Comunale.

Si è insediato l’organo interamente dedicato ai ragazzi. La cerimonia si è tenuta nell’Aula Consiliare del municipio filippese. A essere coinvolti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” dell’Istituto Comprensivo di San Filippo del Mela per l’anno scolastico 2022/2023.

Presenti all’evento una rappresentanza della Giunta e del Consiglio Comunale. Assente il Sindaco Gianni Pino a causa del covid.

“Abbiamo tanto da imparare dalle lore idee, – ha dichiarato il Presidente del Consiglio di San Filippo del Mela Valentino Colosi- dai loro progetti, dal loro entusiasmo. In attesa di fare incontrare i “due primi cittadini” (oggi non è stato possibile causa covid), siamo felici di contribuire, insieme alla scuola, ad avvicinare i più giovani alla Politica, che non è “cosa” per pochi ma esperienza da vivere tutti con passione. Buon lavoro!”

A essere stato eletto Sindaco dei ragazzi è Marco Bertè, della classe 3B. I Consiglieri Comunali dei ragazzi invece sono: Giuseppe Basile della classe 3 A, Elvira Saporita della classe 3 C, Salvatore Pizzurro della classe 3 D, Angelo Castellano della classe 2 A, Angela Iarrera della classe 2 B, Michela Milo della classe 2 C, Gabriele Famà classe 1 A, Benedetta Colosi della classe 1 B e Riccardo Bisbano classe 1 C.