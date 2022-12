Rometta – Il comune di Rometta è stato premiato ieri a Palermo per la qualità e la quantità (87,56%) della raccolta differenziata effettuata nell’anno 2021.

A ritirare l’ambito premio di Legambiente Sicilia è stato il presidente del Consiglio Comunale romettese Franco Rizzo.

Come è avvenuta la selezione di Legambiente? I comuni sono stati divisi in 3 fasce: la prima ha compreso quelli fino a 5mila abitanti. La seconda quelli da 5mila fino a 15mila, mentre la terza da 15 mila abitanti in poi. Successivamente ha selezionato i primi 4 comuni per fascia, in base ad alcuni criteri. Inoltre ha anche selezionato tutti quei centri che hanno realizzato una percentuale di rifiuti differenziati che supera il 65%, obiettivo quest’ultimo che doveva essere raggiunto 3 anni fa.

I criteri di selezione erano due. Il primo è la percentuale di raccolta differenziata raggiunta. Il secondo paramentro tenuto in considerazione è che per ogni cittadino la differenziata raccolta sia meno di 70kg l’anno.

Rometta ha brillantemente superato entrambi i parametri, piazzandosi sul podio. Per i comuni rientranti nella fascia da 5000 fino a 15.000 abitanti si è piazzata al terzo posto, risultando l’unico comune in tutta la fascia tirrenica ad essere premiato. Nella fascia fino a 5mila tra i premiati risulta anche il comune di Saponara, che ha raggiunto il superamento del 65% ma non è riuscito a piazzarsi tra i primi quattro. Nella fascia da 15 mila cittadini in su invece non risulta alcun comune della fascia tirrenica.

A premiare il Comune di Rometta a Palermo è stato il Presidente Regionale di Legambiente Giuseppe Alfieri. Soddisfatto il Sindaco di Rometta Nicola Merlino.