Ancora crolli di calcinacci da balconi vetusti e bisognosi di manutenzione a Capo d’Orlando.

È successo ieri sera in Via Trazzera Marina quando da un balcone si sono staccati dei calcinacci che hanno invaso la trafficata sede stradale.

A denunciare l’accaduto l’Assessore Carmelo Galipò tramite un post su Facebook.

Immediato l’intervento della polizia con gli agenti del Commissariato di Capo d’Orlando. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello provvederanno, secondo quanto scrive Galipò, a far crollare le parti ancora pericolanti del balcone.

Sul posto anche i volontari della Protezione Civile Comunale che hanno immediatamente messo in sicurezza il luogo.

Quello dei balconi “pericolanti” è un problema che da tempo interessa l’intero territorio comunale di Capo d’Orlando soprattutto le zone maggiormente esposte alla salsedine del mare.

Sul litorale, infatti, non è difficile imbattersi in fatiscenti balconi e facciate che andrebbero ripristinate. Non esente dal pericoloso fenomeno anche il centro cittadino.