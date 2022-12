Mille euro per ogni bambino nato a San Salvatore di Fitalia. Questo il contributo erogato in automatico alle famiglie, al fine di sostenerle nella loro cura e nella loro nascita.

A ricordare ai propri concittadini la possibilità di poter usufruire del “Bonus bebè” è lo stesso Sindaco Giuseppe Pizzolante. “In questi due anni di Amministrazione abbiamo voluto fortemente portare avanti un percorso virtuoso e attento alle risorse e ai bisogni della nostra Comunità, mettendo in atto diversi interventi in ambito sociale al fine di sostenere le fasce più deboli della nostra popolazione, che hanno dovuto affrontare, soprattutto in questi due anni di pandemia e recessione economica, sempre maggiori difficoltà”.

La misura è stata reintrodotta con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 02/12/2020, subito dopo l’insediamento di Pizzolante, e prevede un importo di €1.000,00 per ogni bambino nato erogato in automatico alle famiglie.

Da poco sono stati liquidati i Bonus per l’anno 2022 e in totale, sono stati erogati 20 mila euro per 20 nascite. Si tratta di una cifra importante per un piccolo Comune come San Salvatore di Fitalia.

“La strada che abbiamo tracciato è quella del sostegno alle categorie che più necessitano dell’intervento dell’Ente, e anche per il futuro lavoreremo per garantire alla nostra cittadinanza, nei limiti delle possibilità finanziarie, i diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione” conclude un soddisfatto Giuseppe Pizzolante.