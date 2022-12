Era stato approvato in Giunta e pronto per essere discusso in Consiglio Comunale ma chi lo ha precedentemente proposto, l’assessora Enza Giacoponello, ne ha anche ufficialmente richiesto il ritiro.

La motivazione va ricercata nel parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori che, di fatto, rende praticamente inutile continuare ad esaminarlo.

Così l’Assessora Giacoponello ha scritto al Presidente del Consiglio Gierotto, al Sindaco ed alla Giunta chiedendo di non continuare ad esaminare lo strumento finanziario e proponendo il ritiro del punto riguardante anche l’approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione).

Gierotto, prendendo atto della nota dell’Assessora Giacoponello, ha informato tutti i consiglieri comunali chiedendo comunque nuove proposte ed evidenziando un “finalmente” che la dice lunga sulla volontà di voler chiudere prima possibile l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 che lo stesso Gierotto definisce “fondamentale per la sostenibilità del piano di riequilibrio e per la programmazione dell’Ente”.

“L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare” declamava il grande Gino Bartali quando parlava dei problemi del ciclismo su strada. Una frase diventata di uso comune e che, anche in questo caso, bisogna accettare come esplicativa di una situazione che si trascina ormai da mesi senza riuscire a trovare una valida soluzione.

Difficilmente adesso il bilancio di previsione, se non impossibile, potrà essere approvato entro quest’anno.