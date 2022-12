Brolo -La suggestione senza tempo del presepe vivente e il fascino del centro storico di Brolo hanno creato un mix di grande richiamo: è stata infatti un grande successo di pubblico la rappresentazione della natività allestita lungo le vie del borgo medievale.

Una iniziativa riuscita ed apprezzata, quella allestita con il contributo operativo dell’Associazione Carristi e che ha visto la partecipazione di tanti altre associazioni di volontariato come l’Avis di Brolo, La Rosa Blu, Vivere la Speranza, Contrade Insieme, il Club Nautico, Madonnina dei Pescatori, l’Anspi Brolo e i Cavalieri di Orice. L’evento ha coinvolto anche il Coro Parrocchiale, l’Azione Cattolica, l’Istituto Alberghiero e l’Istituto Comprensivo. Il tutto sotto la supervisione del Consigliere Nunziatina Decimo che insieme all’Architetto Marina Toppi ha coordinato l’allestimento.

La cura dei particolari, l’attenzione nelle luci e soprattutto la passione dei figuranti hanno consentito di realizzare un’iniziativa di grande bellezza e suggestione.

Il Sindaco Giuseppe Laccoto ha ringraziato tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato per la riuscita dell’evento e anche i residenti della zona del Castello ed i proprietari delle casette che hanno messo a disposizione le strutture: “Abbiamo messo insieme idee ed entusiasmo ed è venuta fuori una rappresentazione da applausi a testimoniare il grande spirito di squadra che è stato alla base dell’organizzazione – ha commentato il Sindaco Giuseppe Laccoto. Il centro storico, il fascino dei suoi vicoli e dei suoi scorci è stata location ideale per il presepe vivente. Abbiamo già realizzato diverse manifestazioni nel borgo e conosciamo bene le potenzialità di un’area da promuovere e valorizzare al meglio in modo da farla diventare riferimento di una valida progettualità turistica e culturale”.