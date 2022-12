L’Amministrazione comunale di S. Piero Patti interviene nuovamente sul problema delle lunghe code che si registrano presso l’ufficio postale di piazza Florio.

Il sindaco Cinzia Marchello, lo scorso 9 dicembre, ha indirizzato una nota alla Direzione provinciale di Poste Italiane chiedendo che si prendano dei provvedimenti vista la carenza di organico del locale ufficio.

Attualmente i soggetti più danneggiati da questo stato di cose sono gli anziani e, in generale, tutti quegli utenti che non hanno la possibilità di effettuare le prenotazioni delle operazioni allo sportello tramite l’app delle Poste. Questi utenti il più delle volte sono costretti ad aspettare la lunga fila che si crea davanti allo sportello mentre nel sistema di turnazione la “precedenza” viene data a chi ha la prenotazione online.

L’Amministrazione comunale, a questo punto, chiede alla Direzione provinciale che intervenga in modo definitivo per risolvere questa problematica diventata ormai insostenibile, come evidenziato dalle innumerevoli segnalazioni che arrivano ormai da mesi. La necessità di una soluzione del problema, con l’arrivo della brutta stagione, è sempre più urgente visto il rischio di costringere utenti anziani a lunghe code che si snodano anche all’esterno dell’ufficio postale.