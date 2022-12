Taormina – “Ho chiesto in tempi rapidi un’audizione in VI Commissione, Sanità, dell’Assemblea regionale siciliana per la critica situazione dell’ospedale San Vincenzo di Taormina”.

Lo comunica, in una nota, il vicepresidente della stessa Commissione, Calogero Leanza.

“Ho chiesto, inoltre, la partecipazione del sindaco di Taormina, Mario Bolognari, di Giardini Naxos Giorgio Stracuzzi, di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice”, aggiunge il parlamentare regionale del Pd.

“Il nosocomio, infatti, rischia la chiusura in ragione delle scelte di razionalizzazione della spesa sanitaria- spiega l’onorevole messinese – ; abbiamo già espresso il nostro no durante una manifestazione pubblica alla quale hanno partecipato tutti i primi cittadini della provincia ionica messinese, continueremo la nostra azione finché non avremo certezze, perché la struttura costituisce un presidio irrinunciabile per il territorio della provincia di Messina, che da anni subisce i tagli più pesanti nella sanità. Sono a rischio la salute di migliaia di cittadini e servizi importanti per la salute e l’assistenza”, conclude Leanza.