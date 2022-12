Galati Mamertino – Il Premio Antimafia “Francesca Serio”, giunto alla sua ottava edizione, è stato assegnato quest’anno alla Prof.ssa Anna Puglisi, cofondatrice del Centro siciliano di documentazione “Peppino Impastato“.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera, presso la Sala Consiliare “Salvatore Carnevale” di Galati Mamertino, con l’organizzazione affidata al Circolo Socialista Nebroideo Indipendente “Italo Carcione”, in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di Francesca Serio, una donna determinata nel contrastare la mafia e nel ricercare gli assassini del figlio Salvatore Carnevale (a cui è intitolata appunto l’Aula Consiliare galatese).

Francesca Serio, la donna a cui viene dedicato il Premio Antimafia, nacque a Galati Mamertino nel 1903, era la madre del sindacalista socialista Salvatore Carnevale e viene ricordata per aver combattuto, con lo scopo di far arrestare i responsabili della morte del figlio, avvenuta barbaramente a Sciara per mano della mafia il 16 Maggio del 1955. Dopo la morte del figlio Francesca Serio ne raccolse l’eredità militando nel Partito Socialista Italiano, appoggiata da Sandro Pertini, che divenne in seguito Presidente della Repubblica. La Serio fu la prima donna, nella Sicilia degli anni ’50, con il supporto del PSI nazionale e della campagna di stampa del quotidiano socialista “Avanti”, a rompere l’omertà mafiosa e a denunciare agli inquirenti i nomi e i cognomi degli autori dell’omicidio del figlio.

Hanno preso parte alla premiazione del Premio Antimafia, oltre alla Prof.ssa Anna Puglisi, il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore, il pedagogista e scrittore Franco Blandi, il docente e scrittore Luciano Armeli Iapichino, il docente e Presidente del Circolo Socialista Nebroideo Indipendente “Italo Carcione” Fabio Cannizzaro (che ha coordinato i vari interventi) e il Prof. Umberto Santino, marito della Prof.ssa Anna Puglisi e cofondatore, insieme alla moglie, del Centro “Peppino Impastato“. Inoltre sono intervenuti le alunne e gli alunni della Classe III B della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Torrenova, coordinati dalla Prof.ssa Carmen Maugeri, i quali hanno studiato la storia di Francesca Serio e hanno recitato una poesia in suo onore.

Il Sindaco galatese Amadore ha messo in evidenza come l’Amministrazione Comunale abbia voluto fortemente che il Premio “Francesca Serio” tornasse a svolgersi a Galati Mamertino e ha anticipato che, a breve, verrà intitolata a Francesca Serio una piazza all’interno del territorio comunale galatese. Il Presidente del Circolo Socialista “Italo Carcione” Fabio Cannizzaro ha presentato la figura di Anna Puglisi, che da anni conduce una lotta continua e silenziosa contro la mafia, ritenendo che i suoi due tratti distintivi siano la qualità e la continuità. Ha poi sottolineato che, secondo il suo parere, lo scrittore Franco Blandi è stato l’autore del libro più bello dedicato a Francesca Serio, dal titolo “Francesca Serio. La madre”. Cannizzaro ha spiegato che Francesca Serio è stata la prima donna Segretaria di partito (Partito Socialista) e che la data della sua morte non è casuale; infatti è scomparsa il 16 Luglio 1992 e per 3 giorni non ha assistito all’assassinio di Paolo Borsellino (assassinato dalla mafia il 19 Luglio 1992).

Franco Blandi ha illustrato i punti salienti del suo volume su Francesca Serio, evidenziando le tante ricerche compiute negli uffici comunali di Galati Mamertino e nei registri della Parrocchia, in cui apprese che Francesca aveva sposato Giacomo Carnevale e aveva battezzato il figlio, 2 giorni dopo la sua nascita. Lo scrittore riuscì a ricostruire lo spostamento di Francesca Serio e del figlio Salvatore da Galati a Sciara, che avvenne tramite un carretto. Francesca Serio era una grande lavoratrice e fu la prima donna a pretendere e a ottenere uno stipendio, come quello di un uomo. Franco Blandi vide per la prima volta Francesca Serio a Palermo a Palazzo d’Orleans, in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa del figlio Salvatore Carnevale. Dopo la morte del figlio Francesca Serio attende solo 4 giorni, per andare dal magistrato e denunciare gli assassini del figlio (facendo nomi e cognomi), accompagnata dall’Avvocato Sandro Pertini, anche lui esponente del Partito Socialista e futuro Presidente della Repubblica. Secondo Franco Blandi Francesca Serio fu mortificata due volte: in primis per la morte del figlio e dopo perché, nonostante nella sentenza di primo appello gli assassini erano stati condannati, furono assolti nell’appello e in Cassazione.

Luciano Armeli Iapichino ha fatto notare come negli anni 50′ le forze dell’ordine, invece di difendere i contadini e i loro diritti, si schieravano sull’altro versante, dalla parte dei latifondisti; il docente accenna all’episodio dell’arresto di Salvatore Carnevale, che difendeva gli interessi dei lavoratori della terra. La Prof.ssa Anna Puglisi ha parlato della nascita del Centro siciliano di documentazione, istituito insieme al marito Umberto Santino e altri militanti nel 1977, e che poi nel 1980 ha preso la denominazione “Peppino Impastato“, in memoria dell’attivista antimafia. L’attenzione di Anna Puglisi si è concentrata sulla figura di Felicia Impastato, madre di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia in un attentato, che aveva come mandante Gaetano Badalamenti. Il figlio fu ucciso il 9 Maggio e lei il 16 Maggio decise di recarsi dal magistrato per costituirsi parte civile. A differenza di Francesca Serio, Felicia Impastato ha avuto giustizia, dopo 24 anni. Infatti nel 2001 è stato condannato all’ergastolo il vice di Badalamenti, mentre nel 2002 ha ricevuto la stessa condanna Gaetano Badalamenti. Felicia Impastato ha rischiato di rimanere da sola, dopo la morte di Peppino, di vivere nella solitudine; invece Francesca Serio, dopo la scomparsa di Salvatore Carnevale, ha avuto l’appoggio di alcuni esponenti del Partito Socialista, soprattutto di Sandro Pertini, e della CGIL.

Il Prof. Umberto Santino viene ricordato soprattutto per il libro “Storia del movimento Antimafia”. Il cofondatore del Centro siciliano di documentazione indica le motivazioni dell’intitolazione a Peppino Impastato; la scelta deriva dal fatto che Peppino era figlio di un mafioso, Luigi Impastato, e nipote di Cesare Manzella, uno dei capimafia nella Cinisi del dopoguerra, e combatté la mafia avendo dei parenti all’interno delle cosche mafiose.