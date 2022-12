Ucria – E’ il 49enne di Favara Giuseppe Agliata l’operaio morto tragicamente oggi ad Ucria, rimasto vittima di un incidente sul lavoro all’interno del cantiere per le opere di consolidamento in zona Santa Caterina nel piccolo centro nebroideo.

L’uomo stava lavorando a bordo di un’autobetoniera quando, per cause in corso di accertamento il mezzo pesante è precipitato nel dirupo in una zona particolarmente impervia e scoscesa, ardua da raggiungere anche per i soccorritori prontamente allertati dal personale presente in cantiere.

Sul posto le ambulanze ed i sanitari del 118, i Carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Patti. Necessario quindi l’intervento degli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme ai SAGF della Guardia di Finanza ed ai SAF dei Vigili del Fuoco.

Le squadre di soccorso hanno quindi raggiunto il grosso automezzo, adagiatosi lungo la scarpata constatando purtroppo l’avvenuto decesso del conducente.

Su autorizzazione del magistrato, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, i soccorritori intervenuti hanno provveduto a rimuovere la salma dell’autista che si trova custodita presso la camera mortuaria dell’ospedale di Patti.

Disposta l’esecuzione dell’autopsia che sarà svolta nei prossimi giorni con la Procura che ha quindi posto sotto sequestro l’area di cantiere per l’esecuzione di tutti gli accertamenti utili a ricostruire la dinamica del tragico incidente.

In serata intanto è giunta una nota da parte della Cisl di Messina. “La Filca Cisl Sicilia e la Filca Cisl Messina piangono l’atroce morte del 49enne operaio, iscritto alla Filca, avvenuta ad Ucria che pone in primo piano ancora una volta la discussione sulla sicurezza nei cantieri”, affermano i segretari Antonino Alibrandi, Paolo D’Anca e Nino Botta. “Siamo stanchi di assistere ogni giorno a tragedie di questo genere per le quali le parole sono superflue ed inutili. La Cisl e la Filca Cisl Messina insieme alla Filca Sicilia chiedono urgenti misure in tema di sicurezza sui posti di lavoro. «Soprattutto dove si evince che le causa degli incidenti è dovuta alla mancanza di applicazione delle norme da parte delle aziende – aggiungono Alibrandi, Botta e D’Anca – è necessario applicare pene severe nei confronti dei responsabili. Per il momento, tutta la Filca siciliana non può che esprimere alla famiglia il proprio cordoglio per la morte dello sfortunato lavoratore”.