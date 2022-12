Palermo – “Da oggi potrò ancora servire la Sicilia ed in particolare il territorio messinese con la cura che meritano. Ho sostenuto con lealtà il Presidente della Regione Renato Schifani, credendo – anche adesso – nel progetto di una coalizione di centrodestra coesa; tutti attorno alla proposta di una personalità determinata e autorevole”.

Così Bernadette Grasso, sindaco di Capri Leone, che si è insediata all’Ars nella giornata di oggi dopo che Tommaso Calderone ha optato per la Camera, lasciando il parlamento siciliano. Farà parte del gruppo Forza Italia all’Ars: “In Assemblea Regionale farò sentire il mio contributo politico, coerente e propositivo. Sarò iscritta nel gruppo forzista guidato dal collega Stefano Pellegrino. Ringrazio tutti gli elettori che hanno riposto in me la propria fiducia. Come ho sempre fatto, sarò al servizio del territorio, con passione, competenza e soprattutto responsabilità”.