Venetico – A Venetico c’è sempre spazio per l’educazione ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla cura del verde, della natura, dell’ambiente. Questa volta l’iniziativa parte dal Palazzo Municipale.

Venerdì scorso, 16 novembre, le consigliere comunali Caterina Spinella (detta Katia) e Katia Giordano, al fine di contribuire alla sensibilizzazione degli alunni verso il rispetto per la natura e la tutela dell’ambiente, hanno donato degli alberelli di ulivo alla scuola primaria “Vito Capria” del Comune di Venetico.

Una iniziativa lodevole che è stata ben accolta da tutta la scuola, ma sopratutto dai giovani allievi che in questo modo hanno potuto suggellare ancora quel legame nato con i progetti portati avanti dalla scuola. In modo particolare l’iniziativa delle due rappresentanti del Civico Consesso nasce dalla volontà di contribuire alla trasmissione del valore della terra come elemento di rinascita della vita ed è stata ben accolta dall’istituto.

Tra i gli eventi e i progetti “green” nei quali tutto l’Istituto Comprensivo D’arrigo” è impegnato ci sono innanzitutto la festa dell’albero, ma anche gli orti didattici. Più recente il progetto “Un albero per il futuro” in collaborazione con i Carabinieri del reparto Biodiversità. Ci sono poi i PON e i progetti che hanno avuto ad oggetto i temi del riciclo e della salvaguardia ambientale (Ri-Generazione scuola, Ri-Creazione, Il futuro nelle nostre mani, Campioni di riciclo, Ri-Generiamo giardini, Edugreen, M’illumino di Meno).