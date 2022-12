Mirto – I Comuni di Mirto e Longi sono stati premiati questa mattina da Legambiente, presso lo Spazio mediterraneo dei Cantieri culturali della Zisa a Palermo, tra i Comuni siciliani Rifiuti Free.

Nel corso della cerimonia di premiazione, a cui ha preso parte l’Assessore Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro, è stato anche presentato il Dossier dei Comuni ricicloni siciliani 2022 e sono state raccontate le esperienze virtuose della gestione del ciclo dei rifiuti e dell’economia circolare.

L’attestato è stato ricevuto per il Comune di Mirto dal Vice-Sindaco Giuseppe Raffiti, mentre per il Comune di Longi era presente il Sindaco Antonino Fabio; nell’incontro sono stati premiati diversi Comuni in tutta la Regione siciliana. I Comuni Rifiuti Free sono quelli con una produzione di rifiuti indifferenziati inferiore a 75 Kg per abitante; in Sicilia, oltre alla percentuale dei Rifiuti Free, si nota una gestione virtuosa anche dei Comuni ricicloni (i Comuni che hanno superato il 65% di raccolta differenziata).