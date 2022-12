Galati Mamertino – L’ex mister del Città di Galati Giuseppe Rivetti è stato premiato nella giornata di ieri, presso la Sala Comunale di Piazza M. Sciacca di Patti, al The Best Coach 2022, riconoscimento che hanno ottenuto i migliori tecnici del calcio dilettantistico regionale nella stagione 2021/2022.

L’allenatore Rivetti ha ricevuto il premio dal delegato FIGC-LND di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Molino, per i meriti sportivi della passata stagione, in cui il Città di Galati si è classificato al terzo posto nel Campionato di Prima Categoria e ha poi disputato i playoff, venendo sconfitto in semifinale dalla Nuova Rinascita Patti. Anche quest’anno il Città di Galati sta disputando un torneo di vertice e proprio Domenica 18 Dicembre si è laureato campione d’inverno, dopo la vittoria 3-0 a Rodì Milici nel Girone D di Prima Categoria.

La manifestazione è stata organizzata dall’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) Messina del Presidente Andrea Argento ed è tornata a svolgersi dopo due anni di assenza, a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19. I premi sono stati assegnati ai tecnici, che hanno riportato la vittoria dei Campionati, partecipato ai playoff o che si sono resi protagonisti di comportamenti esemplari. Numerose sono state le categorie interessate dalla premiazione, dal Calcio a 11 al Calcio a 5 maschile, con una particolare attenzione rivolta anche al Calcio femminile.