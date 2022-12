Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, redatto dal tecnico incaricato, ingegnere Francesco Paolo Blancuzzi, da parte della giunta municipale acquedolcese, presieduta dal sindaco Alvaro Riolo, l’area tecnica comunale ha affidato alla centrale unica di committenza Asmecomm la procedura negoziata che sarà aggiudicata col criterio del minor prezzo.

I lavori, finanziati per 1.186.418,64 euro con la riprogrammazione delle risorse del Masterplan della Città metropolitana di Messina, permetteranno di realizzare un nuovo sottopasso, adiacente all’esistente che rimarrà per l’attraversamento pedonale. La somma per lavori posta a base di gara è di 809.922,90 euro comprensivi di oneri per la sicurezza.

La nuova struttura, per 6,5 metri di larghezza e 4,5 metri di altezza, a due corsie di marcia, servirà dunque per il collegamento anche con i mezzi pesanti tra la statale 113 nel centro abitato di Acquedolci, la popolosa zona marina di Buffone e quindi con l’area industriale ed artigianale di Sant’Agata Militello, alle spalle del porto.