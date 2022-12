Don Giuseppe Pichilli, parroco di Sant’Angelo di Brolo, non si è accontentato, per questo Natale, di celebrale le tradizionali novene in tutte le chiese del centro storico con inizio, ogni giorno, alle 5 del mattino e sino alle 20 con la messa conclusiva nella Chiesa di San Francesco di Paola, era necessario anche qualcosa di concreto.

Il Natale pensa soprattutto ai bisognosi e così Don Pichilli ha organizzato una raccolta alimentare “Dona anche tu nel cesto all’ingresso della chiesa”.

Un gesto concreto che punta l’attenzione su un disagio che, purtroppo, spesso trascuriamo. Anche per questo Natale ci saranno persone che non potranno permettersi un buon pasto per festeggiare, non riceverà regali.

Gente che vive accanto a noi e che troppo spesso viene ignorata. Così Don Giuseppe Pichilli ha invitato i suoi parrocchiani a lasciare un cesto davanti la chiesa da destinare proprio agli “invisibili”.

Inoltre, con gli alunni della scuola Primaria, giovedì prossimo 22 dicembre alle ore 11.30 presso la Chiesa Madre di Santa Maria, il parroco presenterà il progetto “Scopro, conosco e valorizzo le tradizioni e le usanze del mio paese” con un recital con canti natalizi paesani e non solo.