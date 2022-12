Messina – C’è un fascicolo aperto sulla morte del 19enne trovato senza vita a Camaro. Un’indagine aperta per verificare se quel che è sembrato un gesto estremo nasconda una qualche responsabilità.

La Procura di Messina vuole capire se quel suicidio sia stato indotto in qualche modo. Se il 19enne sia stato spinto a porre fine alla sua vita. L’accusa è per il momento “istigazione al suicidio”. I funerali del ragazzo sono stati rinviati in attesa che venga effettuata l’autopsia.

L’incarico è stato affidato al prof. Alessio Asmundo. Tante le persone ascoltate nella cerchia dei familiari e degli amici più intimi. Il terribile sospetto è quello che qualcuno possa aver influito sullo stato psichico del giovane a tal punto da porre fine alla sua vita. Sotto la lente della procura anche accertamenti sul cellulare del diciannovenne, con l’estrapolazione dei messaggi che ha inviato e ricevuto negli ultimi tempi.