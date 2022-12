Domani sera, presso il centro Anfild di Via Paolo Greco 7 a Barcellona Pozzo di Gotto, dalle ore 18:00, si terrà il tradizionale incontro dell’associazione che, nell’occasione del rinnovo delle cariche sociali, esporrà il programma del prossimo triennio e, al termine, consegnerà il 1° premio ANFILD ad un personaggio che, per meriti nel mondo del terzo settore e della disabilità, è stato individuato come “personaggio dell’anno” da parte del sodalizio.

Per questa edizione il premio sarà assegnato ad Alessandro Arcigli – Direttore Tecnico della Nazionale Italiana Paralimpica di Tennistavolo che ha portato la disciplina nell’ultimo decennio a conseguire risultati assoluti con medaglie sia ai mondiali che alle stesse olimpiadi.

“Un anno importante – afferma il presidente Rosario Mastrolembo Ventura – il territorio continua a manifestare un forte bisogno di assistenza riabilitativa soprattutto per bambini che non possono aspettare i tempi biblici delle liste di attesa.”

“Qualche mese fa – spiega il sodalizio l’Anfild ha ottenuto un pronunciamento Tar che ha riconosciuto il diritto dell’associazione ad essere accreditata, ma la Regione non ha ancora dato seguito alla sentenza”.