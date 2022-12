Sicilia – Nubi sparse e schiarite si alternano nel corso della giornata determinando cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste piogge degne di nota.

Le temperature di mantengono miti e così saranno almeno fino a Natale, quando la situazione non muterà. I venti spireranno ancora dai quadranti meridionali, in rotazione a quelli nord orientali. Per quanto riguarda i mari, Tirreno poco mosso, così come lo Ionio.