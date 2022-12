L’eccellenza Santagatese Virginia Bertolino, 20 anni, studentessa del terzo anno della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena è stata la prima eletta con ben 590 preferenze al Senato Accademico, per il biennio 2023/ 2024.

La lista di cui è Presidente “Gioventù Universitaria“, con 1303 preferenze, è stata la più votata, con uno scarto di circa 331 voti sulla seconda classificata ed aggiudicandosi così la maggioranza in tutti i principali organi dell’Università di Siena.

La brillante studentessa santagatese già nel 2020 tra le fila di “Gioventù Universitaria” viene eletta in con Consiglio di Dipartimento e con le indirette tra gli scranni del Consiglio studentesco , del quale poi è diventata Capogruppo. Nel Luglio scorso e’ divenuta Presidente dell’associazione “ Gioventù Universitaria “. “Ringraziamo tutti gli studenti che ci hanno votato – afferma la presidente Virginia Bertolino- Sanno che la nostra è un’associazione che lavora per includere, non per escludere, che a Gioventù Universitaria sono accolti ed ascoltati tutti gli studenti. Abbiamo abbattuto i muri che ci sono fra il mondo della rappresentanza e degli altri studenti”. Gioventù Universit aria prima eletta con 1303 voti, seguita da Cravos con 972 voti, LinkSiena con 756 voto e PyxiS con 489 voti. Lo stesso vale per il Consiglio d’amministrazione, aggiudicato da Gioventù Universitaria con 1206 voti, segue Cravos Siena con 926 voti, Link Siena con 775 voti e PyxiS con 470 voti. Lo schema e l’ordine d’arrivo sono i medesimi anche per il Consiglio territoriale studentesco per il controllo della qualità dell’ARDSU, il Consiglio studentesco e il Comitato dello sport e vedono GU trionfare sulle altre liste. Fra i primi impegni di Gioventù Universitaria rientrerà sicuramente la questione delle mense universitarie senesi, ormai ridotte al plesso di Sant’Agata (senza contare le nuove ‘mense’ che si vanno creando nei poli).

“Già abbiamo presentato alcune mozioni al Consiglio d’amministrazione, con alcuni punti che facevano parte del nostro programma elettorale. Abbiamo messo in evidenza il problema delle mense, per file e disagi ed il rettore Di Pietra ci ha detto che è propenso ad aprire un tavolo per parlare della riapertura della mensa Bandini – ha concluso Bertolino”. Grande soddisfazione è stata espressa dall’ intera comunità Santagatese per l’importante e prestigioso traguardo raggiunto dalla sua concittadina.