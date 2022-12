Patti – La Nuova Rinascita Patti si aggiudica i tre punti in palio, nel derby con il Comprensorio del Tindari, valevole per la 13° ed ultima giornata di andata del campionato di prima categoria, girone D.Dopo tanti anni è ritornato a Patti il derby, quello sentito, magico, degli sfottò prima e dell’abbracci poi.

Da un lato la Nuova Rinascita del presidente Nunzio Canduci, veterana del campionato e con giocatori, in parte molto esperti; dall’altra il Comprensorio del Tindari del presidente Carmelo Tramontana, alla sua prima esperienza in prima categoria e con qualche problema in fase di finalizzazione.

La partita regala poche emozioni e azioni pericolose da gol, con le due squadre che cercano di aspettare il momento più propizio per passare in vantaggio. Al 38’ ci riesce la Nuova Rinascita che sfrutta un incertezza del portiere ospite Virecci che cerca di anticipare gli avversari uscendo dalla propria porta, ma il pollone giunge sui piedi dell’attaccante della Nuova Rinascita Jaiteh Ousmam che insacca la porta,

Il Comprensorio cerca di reagire e ci prova con Di Luca che si invola sulla fascia destra, e lascia partire un forte tiro che finisce a lato della porta difesa Da Giuttari.

Alla ripresa, il Comprensorio entra in campo più grinta nel tentativo di trovare il gol del pareggio e recrimina un rigore non assegnato dall’arbitro Quattrotto di Messina. Così la Nuova Rinascita prova a chiudere i conti con Antonuccio che approfitta di un’altra indecisione in area degli ospiti e tira a porta vuota, ma il portiere del comprensorio riesce a recuperare e salva sulla linea di porta.

Con la stracittadina si conclude il girone di andata con la Nuova Rinascita Patti che consolida la quarta posizione e il Comprensorio del Tindari che si complica la strada verso la salvezza.