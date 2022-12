Tradizionale scambio di auguri negli uffici di via Placida con il questore Gabriella Ioppolo che dal suo ritorno a Messina ha puntato a dare maggiore percezione della sicurezza in città impiegando il personale verso questo obiettivo.

Please enable JavaScript play-sharp-fill

“Non vi ho chiamato qui per fare un bilancio sui risultati dell’attività del 2022” ha spiegato il questore ai giornalisti. Ma A cominciare dagli appuntamenti con le scuole di ogni ordine e grado per gli incontri sulla legalità. Annunciata la postazione fissa del camper della polizia di Stato a piazza Cairoli con l’obiettivo di far percepire ai cittadini “la nostra presenza sul territorio”. E non solo arresti, 250 quelli in un anno, ed operazioni eclatanti, ma anche interventi come il ritrovamento della statua della Madonna fatta sparire nella notte tra il 15 e il 16 dicembre scorso in via santa Marta e ritrovata ieri mattina a Fondo Pugliatti.

Una maggiore attenzione “ai quartieri a rischio come Bisconte, Giostra, i quartieri nord della via Palermo con servizi straordinari di controllo del territorio ogni settimana, e anche ogni week end”. Senza dimenticare le indagini con arresti e sequestri sul traffico droga. Il questore ha poi ricordato che sono state 850 le persone denunciate e ricordato che per rispondere alle richieste di garantire tranquillità nei luoghi della movida sono state sospese attività e fermate serate danzanti non autorizzate e in violazione della normativa. Nessuna baby gang nel “salotto della città” ha ribadito sottolineando come non ci sia “alcun allarme in tal senso”. E risultati importanti anche nel settore della violenza di genere con “importanti con ammonimenti, arresti e allontamenti”.

E sul fronte dell’usura, anche se c’è stato un lieve incremento di questi reati si lavora a protocolli tra questura e procura per rendere “più incisivi i provvedimenti che vengono adottati. A conclusione brindisi, consegna del calendario e della pallina natalizia della Polizia di Stato.