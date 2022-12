San Marco d’Alunzio – L’Amministrazione Comunale di San Marco d’Alunzio dà il via alla seconda edizione del contest fotografico online “Presepe Aluntino“, un concorso che sancirà quale sarà il “Presepe Aluntino 2022“.

Le iscrizioni sono aperte da Lunedì 19 Dicembre, la partecipazione è completamente gratuita e gli amministratori puntano alla realizzazione del contest, a tutela e promozione di una tradizione secolare.

“Invitiamo, perciò, tutti i nostri paesani a realizzare il proprio presepe, a scattare una foto e a partecipare al concorso – dichiarano a riguardo gli amministratori aluntini -. Sulla pagina Facebook e sul sito dell’ente comunale in allegato si trovano i link diretti, per il regolamento del concorso e per il form di iscrizione al contest (dove dovranno essere inseriti i dati e si potrà caricare la foto). Avete tempo solo fino alle ore 12:00 del 27 Dicembre 2022, per potervi iscrivere. Quindi affrettatevi”.