Francavilla di Sicilia – Una tragedia incredibile, a pochi giorni dal Natale e in un luogo meraviglioso che stride con il profondo dolore di cui è stato teatro ieri pomeriggio.

Un ragazzo di 16 anni, Aziz Beshoy Sangourg Hanna, ospite del centro di Accoglienza di Francavilla di Sicilia è morto dopo essersi tuffato nel fiume alle Gurne/Vulli dell’Alcantara. Le dinamiche sono ancora da chiarire.

“Una grande tragedia – scrive l’Amministrazione Comunale di Francavilla di Sicilia – per un ragazzo sfortunato che ha dovuto subire chissà quante peripezie per arrivare fin qui, in cerca di fortuna che purtroppo però non è riuscito a trovare”.