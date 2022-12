Assolto anche in appello l’ex sindaco di Messina e ora parlamentare regionale Cateno De Luca. Assoluzione anche per gli altri due coimputati, l’allora presidente della Fenapi Carmelo Satta e il commercialista Giuseppe Ciatto coinvolti nel processo Caf-Fenapi.

Così come deciso in primo grado, i giudici di Appello hanno ritenuto non fosse sussistente l’evasione fiscale per circa un milione e 750mila euro e nemmeno le false fatturazioni che contestava l’accusa. Le richieste di condanna del primo grado erano state ribadite in secondo grado: 3 anni per De Luca e 2 anni per i computati. Dopo l’assoluzione in corte d’assise dall’accusa perché il fatto non sussiste, la Procura, che ha definito “stupefacente” la sentenza assolutoria, ha proposto appello in secondo grado. Resta da capire se adesso proporrà ricorso in Cassazione.

Si chiude così il processo di secondo grado sul caso Fenapi, l’inchiesta della Procura di Messina sulla gestione del Centro di assistenza fiscale e il comparto di formazione professionale creati da Cateno De Luca e che gli costò l’arresto, nel 2017.