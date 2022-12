Si tratta di un progetto promosso dal Ministero della transizione ecologica e coordinato dai Carabinieri Comando Biodiversità.

L’intento è quello di consolidare comportamenti virtuosi di difesa del patrimonio ambientale a partire dalle giovani generazioni, più sensibili ai temi di ambiente e futuro, e di persegue anche la diffusione di una cultura della legalità.

La riproduzione dell’albero di Falcone (un ficus) donato alle scuole, vuole esserne un simbolo di impegno concreto .

Presenti alla cerimonia il Maresciallo dei Carabinieri Luciano Mistretta, l’Assessore Rita Franchina, il Parroco Placido Domina, varie associazioni del territorio come la Croce Rossa, l’US Fitalese, Pro Loco e la referente per la legalità dell Istituto Comprensivo di Longi Manuela Divincenzo.

I bambini hanno interrato l’arbusto ricevuto in dono, ossia una ginestra, nell’aiuola prospiciente la Chieda di S. Maria, che verrà geolocalizzato insieme ad altri 32.000 circa già piantati.

Successivamente, nell’Aula consiliare “Falcone e Borsellino” il Maresciallo Luciano Mistretta, Comandante della Locale Stazione Carabinieri, ha promosso uno scambio augurale tra le molteplici realtà che animano e si prendono cura, giorno per giorno, della comunità fitalese, per farla crescere sempre più nei valori condivisi di unità e rispetto reciproco, in una unione di intenti che ci rende tutti orgogliosi .

Il dono del calendario dell’Arma dei Carabinieri ha suggellato gli auguri e l’impegno a continuare la collaborazione fattiva per il bene della collettività.