Spadafora – Una capanna, un bue, un asinello, Maria che con l’amorevole cura di una madre culla il suo Bambino e Giuseppe che custodisce suo figlio e la sua sposa sotto il suo manto. È il Presepe il simbolo nel Natale per eccellenza. Scalda il cuore e permette alla mente di rivivere e rievocare ciò che più di 2000 anni fa ha cambiato per sempre le sorti del mondo.

Quest’anno, per il secondo anno consecutivo, a Spadafora rivive l’arte del Presepe attraverso la mostra dell’arte presepiale Città di Spadafora “Betlemme 2022”. La manifestazione presepiale, è stata organizzata dalla locale Associazione 19 MARZO 1860. All’iniziativa hanno aderito ben 28 artisti provenienti sia della provincia di Messina che da fuori Regione, nonché 5 Associazioni Locali.

All’interno del percorso espositivo si possono ammirare 67 opere presepiali. Si possono annoverare innanzitutto le classiche natività, ambientate secondo la creatività dei presepisti e maestri presepisti in vecchi borghi. Poi c’è spazio anche per quelle di tipo orientale, dove il paesaggio è quello tipico delle zone di Betlemme e Gerusalemme, con case di stampo orientale e grotte. Tratto caratteristico è sicuramente la presenza dei presepi napoletani, una tradizione molto sentita nel Sud Italia, ma conosciuta in tutto il mondo. “Ringraziamo tutti gli artisti che hanno preso parte a questa rassegna -commentano gli organizzatori- che sono animati da una grande passione e che hanno dedicato il loro tempo e le loro capacità artistiche e scenografiche per realizzare questi lavori curando ogni dettaglio e la scelta dei materiali. La mostra si può visitare con i seguenti orari: giorni feriali dalle ore 18,00 alle ore 20,30, festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dalle ore 16,30 alle ore 21,00.”

La mostra presepiale è stata inaugurata l’otto dicemmbre alla presenza del Sindaco dott.ssa Tania Venuto, del parroco mons. Don Alessandro Lo Nardo, e di altre autorità.