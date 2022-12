Mirto – E’ stata inaugurata Domenica 18 Dicembre, presso il Palazzo Cupane di Mirto, sede del Museo del Costume e della Moda Siciliana, la mostra fotografica dal titolo “U Bambineddu” del Maestro Melo Minnella.

La mostra sarà aperta per l’intero periodo natalizio e avrà come tema il Natale in Sicilia; infatti saranno esposti una serie di scatti, che immortalano la Natività in diversi Comuni siciliani.

“Continua il programma di esposizione degli scatti di Melo Minnella, che ha di fatto “adottato” il paese di Mirto, – dichiara a riguardo il Sindaco mirtese Maurizio Zingales – come luogo per riproporre, con mostre tematiche, il suo enorme patrimonio fotografico realizzato in oltre 50 anni di attività. Questo rappresenta un onore non solo per la comunità di Mirto, ma anche per l’intera comunità siciliana“.

Le foto di Melo Minnella saranno esposte, nell’apposito spazio di Palazzo Cupane, dove è possibile ammirare anche la mostra permanente dell’artista, con scatti di tutto il mondo effettuati durante la sua carriera di fotografo. In questa mostra appaiono foto di svariate parti del mondo, come Cina, India, Iran, Siria, Messico, Laos.