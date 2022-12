Pubblicata da Invitalia, centrale unica di committenza, la gara d’appalto per la realizzazione dell’asse viario di collegamento tra la statale 113 e la zona portuale di Sant’Agata Militello, finanziato per 11 milioni con risorse del PNRR nel quadro di investimenti nelle ZES per infrastrutture necessarie nelle aree industriali, creazione dei collegamenti efficienti tra le reti di trasporto nazionale e quella europea e l’avvio di lavori di urbanizzazione, industrializzazione e recupero ambientale.

Per l’importante arteria santagatese, di collegamento dalla statale 113, nei pressi dell’innesto con lo svincolo A20, alla zona industriale ed artigianale alle spalle del Porto dei Nebrodi, l’affidamento riguarda esecuzione opere e servizi tecnici per lavori pari a 7.782.240,67 euro.

Il prossimo 17 gennaio scadrà il termine per la presentazione delle offerte. Soggetto attuatore dell’intervento è il commissario straordinario di governo per la ZES Sicilia orientale ingegnere Alessandro Di Graziano, con cui l’amministrazione comunale santagatese, guidata dal sindaco Bruno Mancuso, nelle scorse settimane aveva sottoscritto l’apposita convenzione.

Secondo il programma operativo, l’avvio dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre 2023 e la loro entro giungo 2026.