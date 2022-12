Sicilia – Domani mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso lo Spazio mediterraneo dei Cantieri culturali della Zisa a Palermo, Legambiente effettuerà la premiazione dei Comuni Rifiuti Free in Sicilia.

Nel corso dell’incontro, a cui prenderà parte l’Assessore Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro, verrà presentato il Dossier dei Comuni ricicloni siciliani 2022 e saranno raccontate le esperienze virtuose della gestione del ciclo dei rifiuti e dell’economia circolare.

Il programma della giornata, introdotto dal Responsabile Economia Circolare di Legambiente Sicilia Tommaso Castronovo, vedrà la partecipazione di altre importanti istituzioni, tra cui la Presidente della SRR Palermo Provincia Est Daniela Fiandaca, il Presidente dell’Azienda Multiservizi del Comune di Bagheria Vito Matranga, il Sindaco del Comune di Monreale Alberto Arcidiacono, il Responsabile scientifico di Legambiente Nazionale Andrea Minutolo; le conclusioni saranno affidate al Presidente di Legambiente Sicilia Giuseppe Alfieri.

Verrà messa in evidenza la Sicilia che sta cambiando, nella gestione virtuosa dei rifiuti, come dimostrano sia i numeri dei Comuni ricicloni (Comuni che hanno superato il 65% di raccolta differenziata) sia dei Comuni Rifiuti Free (Comuni con una produzione di rifiuti indifferenziati inferiore a 75 kg per abitante).