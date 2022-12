Dopo annunci, rinvii, incontri e promesse non mantenute adesso è il Presidente del Consiglio Cristian Gierotto a fa sentire la propria voce per una strada che da troppo tempo è interessata da lavori. Dopo l’ennesimo rinvio ad inizio mese e la promessa che prima di Natale la riapertura sarebbe stata possibile ad oggi tutto sembra rimanere fermo.

Il presidente del Consiglio comunale di Capo d’Orlando, Cristian Gierotto non nasconde la sua delusione per questi lavori infiniti che vanno avanti dal dicembre dell’anno scorso.

“La chiusura della strada sta creando danni enormi a tutta la città. Da chi ha investito a San Gregorio e nella zona portuale di Bagnoli, a chi abita in quelle zone sino ai turisti e villeggianti che vogliono raggiungere il borgo percorrendo il “sea front” di ponente con il panorama mozzafiato che lo contraddistingue. I lavori vanno a singhiozzo e spesso vengono interrotti. Questo andazzo deve finire” ha dichiarato il Presidente del Consiglio.

Gierotto aggiunge “Chiedo costantemente aggiornamenti e mi vengono date risposte approssimative, mai una certezza. Abbiamo chiesto di aprire la strada per questo fine settimana. Prima ci hanno detto vediamo, poi non è possibile ed ora…. prima di Natale vediamo se ci riusciamo. Non si può trattare una città ed i suoi cittadini in questo modo”.

Il presidente del consiglio Gierotto è continua nel suo sfogo e dice “Ho chiesto la documentazione riguardo questo appalto, il crono-lavori, tempi di consegna e le eventuali varianti in corso d’opera intervenute . Non mi hanno dato nulla; solamente informazioni approssimative. Non le tolleriamo più; quindi lunedì insieme al sindaco Ingrillì contatteremo i vertici della Città metropolitana per capire una volta per tutte cosa sta succedendo. Così è una presa in giro “.