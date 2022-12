Patti – Grazie alla convenzione con l’Università degli studi di Messina, il Comune si prepara ad accogliere tirocini pre e post laurea. Un progetto dal valore ambivalente, utile per i giovani in formazione ma pure per la macchina amministrativa.

Quello già in itinere riguarda gli iscritti al dipartimento di scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali e di formazione primaria. Detti tirocini troveranno applicazione presso la scuola per l’infanzia e l’asilo nido, ma non si tratterà dell’unica porta aperta. «Stiamo lavorando per stipulare altre convenzioni – anticipa l’assessore alla cultura Salvatore Sidoti – che ci consentano di far svolgere anche tirocini post lauream presso gli uffici comunali.

La possibilità potrebbe rivolgersi a neo-ingegneri a cui offrire il periodo di pratica presso l’ufficio tecnico, come pure agli appena laureati in economia a cui consentire l’opportunità formativa presso la ragioneria del comune».

Si tratta di un impegno reciprocamente utile, potendo sopperire per qualche tempo anche a talune carenze di organico: «Un modo per essere vicini agli studenti in formazione, che così possono svolgere il proprio tirocinio curriculare sul nostro territorio, ma pure di introdurre nuove energie all’interno del comune. L’apporto che possono fornire i giovani grazie alle novità apprese nei recenti corsi di studio, ma anche in termini di entusiasmo – prosegue l’ass. Sidoti – rappresenta un viatico importante per una macchina amministrativa più “smart”, in grado di rispondere più velocemente alle esigenze dei cittadini e del territorio».