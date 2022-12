Sicilia – Rimane l’influsso dell’alta pressione. L’arrivo di correnti umide determina la formazione di nuvole con cieli che andranno dal nuvoloso al molto nuvoloso. Non si segnalano, tuttavia, piogge significative.

Le temperature saranno in leggero calo. I venti soffieranno deboli da Scirocco con rotazione, in serata, a libeccio. Per quanto riguarda i mari, Tirreno e Ionio poco mossi.