Galati Mamertino – Si è svolta Venerdì 16 Dicembre, nei locali dell’Incubatore di Imprese dei Nebrodi di Galati Mamertino, la manifestazione “Un concerto per la ricerca” organizzata dall’Istituto Comprensivo di Longi (che comprende le scuole di Galati, Longi, Mirto, Frazzanò e S. Salvatore di Fitalia), da sempre impegnato nella ricerca scientifica di Telethon.

Gli studenti sono stati sensibilizzati sull’inclusione, sulla solidarietà e sull’importanza della ricerca Telethon, che dal 1990 si occupa delle malattie genetiche rare per far avanzare la ricerca verso la sperimentazione di nuove terapie sui pazienti, per aiutare le famiglie alle prese con una malattia ignota, e ricevere una diagnosi certa nel minor tempo possibile.

L’evento ha visto impegnati, in canti e balli, tutti gli alunni delle scuole di Galati Mamertino e della Frazione San Basilio, e il gruppo polifonico dell’Istituto Comprensivo, di cui fanno parte gli alunni della Scuola secondaria di primo grado.

“L’Amministrazione Comunale è sempre pronta ad accogliere progetti così importanti e, nel rinnovare la totale disponibilità, ringrazia la Dirigente scolastica Prof.ssa Teresa Santomarco Terrano, la referente del progetto Ins. Cettina Drago, i volontari, i docenti, i genitori e tutto il personale del Comune che ha collaborato per l’ottima riuscita dell’evento – affermano gli amministratori -. La raccolta fondi a favore di Telethon si è tenuta anche Domenica 18 Dicembre, in Piazza San Giacomo, con un banchetto per la vendita dei cuori di cioccolato allestito dai volontari. Doniamo il cuore, perché la ricerca è un investimento per il nostro futuro”.