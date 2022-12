San Salvatore di Fitalia – La Fitalese è stata sconfitta nettamente in casa 4-0 dalla seconda forza del torneo Pollina Finale, nel match valido per la tredicesima e ultima giornata di andata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

Con questa battuta d’arresto casalinga la formazione di S. Salvatore di Fitalia rimane all’ottavo posto in classifica con 12 punti, in compagnia di Provinciale e Ficarra (compagine che questa Domenica osservava il suo turno di riposo).

Troppo il divario tra le due squadre nell’incontro odierno, che è stato deciso dalla doppietta di Parisi e dalle reti di Cinquegrani e Graziano. Con questo successo il Pollina Finale rimane al secondo posto in classifica con 30 punti, insieme alla Nuova Peloro (formazione che ha battuto 4-3 la Provinciale con le doppiette di Arena e La Valle).

Il titolo di campione d’inverno va al Real Rocchenere, che si trova in vetta con 32 punti, grazie al successo interno 4-2 sul Don Peppino Cutropia; sono andati a segno Amante e Aloisi, entrambi con una doppietta.