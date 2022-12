E’ morto al Poliambulatorio di Lampedusa la bimba di due anni che si trovava sulla barca affondata nella tarda mattinata a dieci miglia dall’isola.

La bambina viaggiava con la madre. Era stata intubata a bordo della motovedetta della Guardia Costiera. Fatale è stata una sindrome da annegamento. I medici del Pte sono riusciti a rianimare invece un bimbo che era sullo stesso barcone e che era finito in acqua. Si trovava in gravi condizioni.

Sono 43 i migranti salvati. Non è chiaro se siano stati trovati in acqua o se il barchino si sia ribaltato successivamente. Non ci sarebbero dispersi. Altri tre migranti sono stati portati al Poliambulatorio con gravi ustioni ma non sono in pericolo di vita. FOTO: ARCHIVIO