Pareggio con goal ed emozioni nel big match della 16^ e penultima gara del girone d’andata di serie D tra Lamezia e Città di Sant’Agata, rispettivamente seconda e quarta della classifica.

La formazione santagatese va due volte in vantaggio, al 9’ con Vitale poi nel secondo tempo dopo 3’ col neo acquisto Romano, ma in entrambi i casi la gioia dura poco perché i padroni di casa sono bravi a rimetterla in pari con Cadili al 16’ e nella ripresa con Silvestri al 50’.

Un pareggio che porta così i santagatesi a quota 26 in classifica, con distanze invariate rispetto alla coppia Lamezia – Locri a 29 punti, alle spalle del Catania capolista a 39 punti, ma incappato nella prima sconfitta stagionale. A firmale la “storica” impresa il Santa Maria Cilento capace di battere 2 a 1 gli etnei.

Mercoledì 21 dicembre ultima d’andata per la serie D con il Città di Sant’Agata che ospita l’Acireale.