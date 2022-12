Galati Mamertino – Il Città di Galati ha sconfitto in trasferta 3-0 il Rodì Milici e si laurea così campione d’inverno, imponendosi nella tredicesima e ultima giornata di andata del Campionato di Prima Categoria Girone D.

La formazione galatese domina il match e raggiunge in testa alla classifica con 30 punti l’Aquila Bafia (il Città di Galati ha vinto all’andata 3-1 e Domenica 8 Gennaio sarà in programma il big match della prima giornata di ritorno), bloccato sullo 0-0 dal Monforte San Giorgio.

L’incontro odierno è stato deciso dalle reti di Davide Vicario, al suo undicesimo gol stagionale, Daniele Ravì Pinto (prima marcatura personale per lui) e Antonino Frisenda, che ha siglato la sua nona rete in Campionato.

Il Rodì Milici crea la prima azione pericolosa al 2′ con Trifirò, che su punizione di Catalfamo calcia oltre la traversa. Risponde il Città di Galati al 4′ con un tiro dal limite dell’area di Mirko Miceli, che si perde di poco sul fondo. Al 12′ l’esterno ospite Daniele Ravì Pinto colpisce un palo di testa, su angolo di Frisenda. Al 13′ Eric Campisi penetra in area di rigore, salta un difensore e calcia verso la porta avversaria; nell’occasione è bravo il portiere locale Fazio che si rifugia in corner. Al 15′ il Città di Galati spreca una ghiotta occasione per il vantaggio. Miceli entra in area dal vertice sinistro, il suo tiro cross viene respinto da Fazio, e sulla ribattuta arriva Emanuele Serio che manda oltre la traversa. Al 24′ giocata in profondità di Eric Campisi per Davide Vicario, che però si fa respingere la conclusione da Fazio. Lo stesso Davide Vicario porta avanti il Città di Galati al 37′; l’attaccante ospite parte in velocità e supera con un tocco sotto Fazio, facendo esultare i tanti tifosi galatesi presenti a Rodì Milici. Al 44′ Daniele Ravì Pinto sigla il 2-0 con un gran destro all’incrocio dei pali, dopo una respinta di Fazio su un tiro di Frisenda.

La formazione locale si fa vedere in avanti ad inizio ripresa con Calderone, il cui tiro dai 20 metri sfiora la traversa. Al 68′ viene ammonito per simulazione, dal direttore di gara Puglisi di Catania, il centrocampista del Città di Galati Eric Campisi; molti dubbi sulla decisione, con le proteste dei giocatori e dei tifosi ospiti. Il Città di Galati cala il tris al 70′ con Antonino Frisenda, il quale salta un difensore avversario e batte Fazio sul primo palo. Al 73′ vanno vicini al poker Campisi e Vicario, ma entrambi non trovano la via della rete.