Barcellona – La Nuova Igea Virtus vince a Modica, seppur priva di Antonio Isgrò, e conquista il titolo di Campione d’Inverno.

La decide Idoyaga che realizza al 44’ e al 47’. Rete della bandiera modicana con Falco al 74’. Ma, alla fine, sono i barcellonesi ad esultare per avere pienamente centrato l’obiettivo.

Resta in scia, comunque, il Taormina che vince 6-0 in casa del Palazzolo. Le reti portano la firma di Famà al 18’, Biondo al 47’, Cannavò al 54’, Assenzio su rigore al 58’, all’86’ ancora Biondo su un altro calcio di rigore e al 90’ Lucarelli. Il Milazzo si regala tre punti contro la Virtus Ispica. Merito della rete di Rando al 18’.

Fa 3-3 la Jonica contro il Mazzarrone. Ospiti avanti con Signate al 43’, raddoppio di Lo Giudice nel recupero del primo tempo. Rete di Travaglio per i padroni di casa al 46’, pareggio di De Leon su rigore al 60’. Nuovo vantaggio ospite con Gomez al 76’ e definitivo pareggio di Perez all’80’. Pari anche per il RoccAcquedolcese contro il Comiso. Alla rete del solito Paolino Genovese al 22’ replica Diallo al 45’.

Infine, disfatta interna per la Nebros che perde 1-2 contro il Real Siracusa. Sotto nei minuti di recupero del primo tempo per via di una rete di Brancato e addirittura doppiamente in svantaggio al 58’ dopo la rete di Ruiz, i padroni di casa accorciano con Carrello al 60’, ma non riescono più a mettere in equilibrio l’incontro.

Gli altri risultati: Siracusa – Leonzio 4-1, Santa Croce – Acicatena 3-0