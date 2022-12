Il Messina non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. Anzi, tutt’altro. Anche il Taranto viola il Franco Scoglio e condanna i giallorossi a -10 dalla salvezza diretta.

Ospiti già in vantaggio all’8’: Mastromonaco crossa da destra, Tommasini gira di testa e Lewandowski si fa battere a seguito di un mezzo pasticcio. Il Messina appare scosso, privo di idee. Non riesce a pungere e a incidere. E così il Taranto, che al 23’ aveva recriminato per un presunto mani in area di Versienti, si vede assegnare un calcio di rigore per tocco con un braccio di Fofana sugli sviluppi di calcio d’angolo. E’ rigore. Dal dischetto A. Romano fa 2-0 spiazzano Lewandowski.

Il poco pubblico presente fischia la pessima prestazione nel primo tempo. La ripresa si apre con il Taranto in pieno controllo del match con ritmi molto bassi. Il Messina non si scuote. Il sussulto arriva all’86’ con Versienti che segna con un tiro a giro a seguito degli sviluppi di un calcio d’angolo. Il pallone finisce all’incrocio. La reazione è arrivata tardi e a nulla servono i tre minuti di recupero. Il Messina ha decisamente bisogno di cambiare rotta e di farlo al più presto.